Onde assistir Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo nesta quarta-feira (01)
Partida da segunda fase da Copa do Mundo 2026 decide quem avança para as oitavas de final da competição
Estados Unidos e Bósnia se enfrentam nesta quarta-feira (01), às 21h (horário de Brasília), em Santa Clara, na Califórnia. O confronto é válido pela segunda fase da Copa do Mundo e garante ao vencedor uma vaga nas oitavas de final do torneio. A arbitragem da partida será comandada por um trio brasileiro, liderado por Raphael Claus.
LEIA MAIS: Jovem de 18 anos morre após acidente com patinete elétrico em Arapongas
Os Estados Unidos chegam como líderes do Grupo D, com seis pontos, mas vêm de uma derrota por 3 a 2 contra a Turquia, em Los Angeles. Como a seleção já estava garantida na primeira colocação antecipadamente, o técnico Mauricio Pochettino havia optado por utilizar uma formação alternativa na rodada final da fase de grupos. Agora, os anfitriões vão com força máxima, empurrados pela torcida californiana, e terão o importante retorno do meia Christian Pulišic, principal jogador do time, que volta aos titulares após se recuperar de uma lesão muscular.
Já a Bósnia vive um momento histórico após se classificar de forma inédita para o mata-mata de uma Copa do Mundo, avançando como um dos melhores terceiros colocados. O técnico Sergej Barbarez deve manter a estrutura da equipe que garantiu a classificação, apostando na experiência do seu capitão, o atacante Edin Dzeko, de 40 anos. Embora o treinador reconheça que o favoritismo é da equipe americana, que joga em casa, ele ressaltou que seu time sabe lidar com esse tipo de cenário. Outro grande destaque dos bósnios é o meia Esmir Bajraktarevic, de 21 anos, que nasceu nos Estados Unidos, mas optou por defender as cores da seleção de seus pais.
Onde assistir
CazéTV.
Prováveis escalações
Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Bósnia: Nikola Vasilj, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic e Sead Kolasnic; Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Basic e Kerim Alabegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.