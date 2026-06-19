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Onde assistir Escócia x Marrocos ao vivo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

Times se enfrentam pela segunda rodada do Grupo C, que também conta com as seleções do Brasil e Haiti

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 18:28:26 Editado em 19.06.2026, 18:28:20
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Onde assistir Escócia x Marrocos ao vivo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)
Autor A Escócia ocupa a liderança do Grupo C por ter batido o Haiti por 1 a 0 - Foto: Instagram Oficial da Escócia

Escócia e Marrocos medem forças nesta sexta-feira (19), a partir das 19h (horário de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos. O confronto é de extrema importância por ser válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, chave que conta ainda com as seleções do Brasil e do Haiti.

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A Escócia ocupa a liderança do Grupo C por ter batido o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada, com um gol marcado por John McGinn. O selecionado europeu carimbou seu passaporte para o Mundial na rodada final das Eliminatórias ao derrotar a Dinamarca. Os escoceses estavam sem disputar o torneio desde 1998, e o resultado positivo na primeira rodada encerrou um tabu ainda maior: o país não vencia um jogo de Copa desde o ano de 1990.

Do outro lado, Marrocos iniciou sua trajetória na competição empatando com o Brasil. A representação africana teve um desempenho de destaque, controlando o jogo em vários períodos. A equipe liderada por Hakimi chega para este segundo compromisso com o status de favorita, contudo, necessita somar os três pontos para evitar uma situação difícil no grupo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão pelos canais oficiais da Copa do Mundo (conforme direitos de transmissão do torneio).

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Prováveis escalações

Escócia: Gordon; Hickey, Hanley, Hendry e Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson e McGinn; Shankland e Adams. Técnico: Steve Clarke.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Díaz, El Khannouss e Ounahi; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

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