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Onde assistir Deportivo Riestra x Grêmio ao vivo nesta terça-feira

Partida válida pela quarta rodada da Copa Sul-Americana acontece em Buenos Aires

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 18:40:06 Editado em 05.05.2026, 18:18:04
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Onde assistir Deportivo Riestra x Grêmio ao vivo nesta terça-feira
Autor O grêmio joga fora de casa - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. A partida será realizada em Buenos Aires, no estádio Nuevo Gasômetro, casa do San Lorenzo, uma vez que a equipe mandante não pode utilizar seu estádio devido às exigências estruturais da Conmebol.

O Deportivo Riestra aparece na terceira colocação da chave, somando os mesmos quatro pontos que a equipe gaúcha. O time argentino chega embalado após derrotar o líder City Torque na rodada anterior, marcando o primeiro triunfo do clube em torneios internacionais. Essa vitória faz parte de uma sequência positiva recente que encerrou um jejum de 13 partidas sem ganhar, englobando também um empate com o Lanús e uma vitória sobre o Independiente no campeonato nacional.

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O Grêmio, por sua vez, entra em campo com a necessidade de arrancar pelo menos um empate para continuar dependendo apenas de si na briga pela liderança do grupo. É importante ressaltar que o segundo colocado precisará encarar um playoff contra algum dos terceiros colocados vindos da Libertadores. Sob o comando do técnico Luís Castro, o Tricolor vem de dois empates consecutivos atuando longe de seus domínios, contra o Athletico e o Palestino.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Deportivo Riestra: Arce; Stringa, Randazzo, Miño, Gallo e Sayavedra; Watson, Goitía e Flores; Obredor e Smarra. Técnico: Guillermo Duró.

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Grêmio: Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Noriega, Dodi (Tiaguinho ou Zortéa), Enamorado, Gabriel Mec e Willian (Tetê); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

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