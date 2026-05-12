Onde assistir Cruzeiro x Goiás pela Copa do Brasil ao vivo nesta terça-feira
Raposa e Esmeraldino decidem vaga para a próxima fase no Mineirão após empate no jogo de ida
Cruzeiro e Goiás medem forças nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o primeiro embate disputado em Goiânia terminou empatado, quem vencer garante a classificação no tempo normal.
A equipe celeste vem de uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Bahia, no último sábado. Com o triunfo, o time deu um salto na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando agora a 11ª posição e se distanciando da zona de rebaixamento. No duelo de ida da Copa do Brasil, a Raposa chegou a ter a vantagem no placar até os minutos finais, mas cedeu o empate, deixando a decisão da vaga em aberto.
O Esmeraldino, por sua vez, chega com a moral elevada após superar o rival Vila Nova por 1 a 0, quebrando uma sequência negativa de resultados na Série B. O triunfo trouxe um novo fôlego para o técnico Daniel Paulista, que vinha sofrendo forte pressão no cargo. Após o placar de 2 a 2 na primeira partida, uma vitória simples na capital mineira é o suficiente para colocar o Verdão na próxima etapa do torneio nacional.
Onde assistir
Sportv, Premiere e GE TV.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas; Lucas Rodrigues, Lourenço, Gegê e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.