Onde assistir Cruzeiro x Boca Juniors ao vivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), Cruzeiro e Boca Juniors medem forças no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte. O aguardado confronto é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

A Raposa chega embalada por sua campanha recente no Campeonato Brasileiro, acumulando três vitórias consecutivas, sendo a mais nova delas um triunfo por 1 a 0 sobre o Remo, longe de seus domínios. No torneio continental, porém, o time sofreu um tropeço em casa para a Universidad Católica e acabou caindo para o terceiro lugar do grupo, ficando atrás dos próprios chilenos e do líder Boca. Se vencer hoje, a equipe mineira ultrapassa os argentinos. O técnico português Artur Jorge terá força praticamente máxima, com os retornos de Fagner e Neyser Villarreal (poupados por desgaste) e de Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva (que estavam suspensos no torneio nacional). No banco, João Marcelo, Kauã Moraes e Bruno Rodrigues voltam a ser opções. As baixas ficam por conta de Cássio e Marquinhos, machucados, enquanto Matheus Henrique é o único pendurado.

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Por outro lado, o Boca Juniors vive um momento iluminado e ostenta uma série de 14 jogos de invencibilidade. A última derrota do time xeneize ocorreu somente em fevereiro, contra o Vélez Sarsfield, no Campeonato Argentino. Na atual Libertadores, os argentinos são os únicos com 100% de aproveitamento na chave, somando duas vitórias. O comandante Claudio Úbeda mandará a campo um time bastante descansado, visto que, na vitória por 3 a 0 sobre o Defensa y Justicia na última sexta-feira, apenas o goleiro Leandro Brey e o volante Milton Delgado jogaram a partida inteira (Paredes, Ascacibar, Bareiro, Aranda e Merentiel entraram na etapa final). Apesar de manter o formato tradicional no meio de campo, a equipe portenha não poderá contar com Marchesín, Carlos Palacios, Ander Herrera e Edinson Cavani, todos retidos no departamento médico. Não há atletas pendurados.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Boca Juniors: Leandro Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Ascacibar, Milton Delgado e Leandro Paredes; Tomás Aranda; Merentiel e Adam Bareiro. Técnico: Claudio Úbeda.



