Onde assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil ao vivo nesta quinta-feira
Raposa define seu futuro na Libertadores em duelo decisivo no Mineirão pela última rodada da fase de grupos
Nesta quinta-feira (28), Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil medem forças às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão. O confronto encerra a sexta e última rodada do Grupo D da Conmebol Libertadores. Como informação complementar importante para a sequência do torneio, os cartões amarelos acumulados nesta fase não são zerados para as oitavas de final, exigindo atenção dobrada dos pendurados, visto que a limpa ocorrerá apenas nas semifinais.
A equipe do Cruzeiro chega motivada após superar a Chapecoense por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro e só depende das próprias forças para ir ao mata-mata. Atualmente na vice-liderança de sua chave com oito pontos, a Raposa garante a classificação até mesmo em caso de empate ou derrota, contanto que o Boca Juniors não vença seu compromisso. Para assumir a liderança geral do grupo, o time mineiro precisa vencer sua partida e contar com um revés da líder Universidad Católica (10 pontos) diante dos argentinos.
Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil amarga a lanterna com apenas três pontos e já entra em campo totalmente eliminado, sem sequer ter chances de vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Devido à eliminação e a uma longa lista de problemas médicos no elenco, a equipe equatoriana deve atuar de forma bastante modificada nesta noite. O objetivo principal do time passa a ser inteiramente o campeonato local, onde ocupa a terceira posição e vem de um triunfo por 2 a 1 sobre o Delfín no último fim de semana.
Onde assistir
O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra) e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge (Neyser). Técnico: Artur Jorge.
Barcelona de Guayaquil: José Contreras; William Vargas, Báez (Rangel), Gustavo Vallecilla e Mina (Perlaza); Bryan Carabalí (Celíz), Jean Montaño, Matías Lugo e Jhonny Quiñonez; Sergio Nuñez e Miguel Parrales (Sergio Mejía). Técnico: César Farias.