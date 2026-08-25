Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo nesta terça-feira (25)
O clássico mineiro será realizado no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte
Cruzeiro e Atlético-MG começam a disputar uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília). O clássico mineiro será realizado no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte.
📰 LEIA MAIS: Carrasco da Seleção Brasileira em 2022 chega à Espanha para assinar com Barcelona
O Cruzeiro vem de uma vitória sobre o Flamengo pelo Brasileirão, demonstrando recuperação após o impacto da eliminação nas oitavas de final da Libertadores. A equipe vive uma fase de ascensão na competição nacional, acumulando quatro triunfos em sequência, e garantiu seu lugar nesta etapa da Copa do Brasil depois de superar Goiás e Chapecoense nas etapas anteriores.
O Atlético-MG ostenta uma invencibilidade de 10 partidas, mantendo-se como o único clube da Série A sem derrotas desde o término da Copa do Mundo. Nesse ínterim, o time garantiu vaga nas quartas da Conmebol Sul-Americana e obteve 12 dos 18 pontos em jogo pelo Campeonato Brasileiro. A classificação para encarar seu maior rival na Copa do Brasil veio após eliminar Ceará e Juventude.
Onde assistir
Sportv e Premiere.
⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Alan Franco (Castaño), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.