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COPA DO BRASIL

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo nesta terça-feira (25)

O clássico mineiro será realizado no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo nesta terça-feira (25)
Autor A bola rola às 21h - Foto: Reprodução/Instagram @atletico

Cruzeiro e Atlético-MG começam a disputar uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília). O clássico mineiro será realizado no Estádio Mineirão, localizado em Belo Horizonte.

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O Cruzeiro vem de uma vitória sobre o Flamengo pelo Brasileirão, demonstrando recuperação após o impacto da eliminação nas oitavas de final da Libertadores. A equipe vive uma fase de ascensão na competição nacional, acumulando quatro triunfos em sequência, e garantiu seu lugar nesta etapa da Copa do Brasil depois de superar Goiás e Chapecoense nas etapas anteriores.

O Atlético-MG ostenta uma invencibilidade de 10 partidas, mantendo-se como o único clube da Série A sem derrotas desde o término da Copa do Mundo. Nesse ínterim, o time garantiu vaga nas quartas da Conmebol Sul-Americana e obteve 12 dos 18 pontos em jogo pelo Campeonato Brasileiro. A classificação para encarar seu maior rival na Copa do Brasil veio após eliminar Ceará e Juventude.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Alan Franco (Castaño), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.

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Atlético-MG Copa do Brasil cruzeiro esportes ao vivo Futebol
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