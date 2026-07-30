Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo nesta quinta-feira (30)
Confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no Estádio Couto Pereira
Coritiba e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O Coritiba ocupa a décima posição na tabela, somando 27 pontos, e vem de um empate por 0 a 0 contra o Bragantino fora de casa na abertura do returno. Antes disso, o Coxa acumulou derrotas para o Flamengo (3 a 0), antes da paralisação para a Copa do Mundo, e para o Palmeiras (3 a 1), no retorno da Série A. O objetivo do clube é reencontrar o caminho das vitórias para se consolidar no top-10.
O Cruzeiro está em 11º lugar no Brasileirão, com a mesma pontuação de 27 pontos. A equipe voltou às disputas superando o Internacional por 2 a 1, mas acabou derrotada pelo Botafogo por 1 a 0 no Mineirão. Somar três pontos fora de casa pode fazer o time subir posições e se aproximar da zona do G-5.
Onde assistir
Sportv e Premiere.
Prováveis escalações
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan); Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Arthur Jorge.