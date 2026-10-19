Onde assistir Corinthians x Vitória pelo Brasileirão ao vivo nesta segunda-feira
Saiba tudo sobre o duelo direto da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado na Neo Química Arena
Nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), Corinthians e Vitória medem forças na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pelo encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca uma disputa direta entre duas equipes ameaçadas pelo rebaixamento.
Vivendo uma crise profunda, o Corinthians vem de uma amarga sequência de oito derrotas consecutivas na competição, o que afastou o clube do sonho de uma vaga em torneios internacionais e o afundou na briga contra o Z-4. Diante disso, Fernando Diniz foi demitido para a chegada do holandês Clarence Seedorf. Como o novo treinador ainda não teve seu visto de trabalho regularizado, a equipe será comandada pelo auxiliar Léo Porto. O foco na preparação foi resgatar a moral do elenco, mantendo o esquema de quatro meio-campistas e dois atacantes.
O Vitória ocupa atualmente a 13ª colocação com 36 pontos e chega pressionado após perder para o São Paulo no Morumbis, resultado que o deixou novamente perto da zona de rebaixamento. Com o pior desempenho como visitante neste Brasileirão, o time baiano enxerga a partida como a chance ideal para conquistar seu primeiro triunfo fora de casa, ganhar respiro na tabela e afundar um rival direto.
Onde assistir
Sportv e Premiere.
Prováveis escalações
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Léo Porto.
Vitória: Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia (Zé Vitor), Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.