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BRASILEIRÃO

Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo nesta quinta pelo Brasileirão

A partida marca o retorno de ambos os clubes à competição nacional após o período de paralisação para a realização da Copa do Mundo

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 19:10:21 Editado em 23.07.2026, 15:17:33
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Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo nesta quinta pelo Brasileirão
Autor Confronto é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação/Corinthians

Corinthians e Remo medem forças nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno de ambos os clubes à competição nacional após o período de paralisação para a realização da Copa do Mundo.

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Somando 24 pontos na classificação, o Corinthians se encontra na metade inferior da tabela. Antes do recesso para o Mundial, a equipe corintiana vinha de dois triunfos consecutivos no torneio, além de ter registrado um igualdade por 1 a 1 diante do Cascavel em amigável disputado durante a intertemporada.

Por sua vez, o Remo permanece inserido na zona de rebaixamento do Brasileirão, porém confia em uma recuperação fundamentada no retrospecto recente anterior à pausa da Copa, quando enfileirou três vitórias, um empate e apenas um tropeço nas últimas cinco apresentações. Durante a intertemporada, a diretoria paraense reforçou o grupo com três contratações: os defensores Matheus Felipe e Zé Ivaldo, além do volante Edson Fernando.

Onde assistir

sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Zakaria Labyad (Jesse Lingard); Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Remo: Ivan (Marcelo Rangel); Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

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