Onde assistir Corinthians x Internacional ao vivo nesta quinta-feira

O confronto define o segundo classificado para as quartas de final do torneio nacional

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Colorado venceu a primeira partida por 2 a 0 no Beira-Rio, com tentos anotados por Matheus Bahia e Alan Patrick, garantindo uma vantagem importante para o confronto decisivo em São Paulo.

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O Timão entra em campo sob forte pressão para reverter o placar adverso. Para garantir a vaga direta na próxima fase, o clube paulista necessita de uma vitória por três ou mais gols de diferença, enquanto um triunfo por dois gols leva a disputa para os pênaltis. A equipe busca se reabilitar após desatenções no jogo de ida, quando sofreu os dois gols decisivos em um intervalo de apenas seis minutos durante a etapa final.

O Colorado atua na capital paulista em situação confortável, podendo empatar ou até perder por um gol de diferença para carimbar a classificação. O time gaúcho chega fortalecido ao duelo, sustentando uma sequência de dois jogos sem derrotas somando as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Onde assistir

Amazon Prime Video.

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Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Gui Negão ou Jesse Lingard). Técnico: Fernando Diniz.

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Internacional: Matheus Cunha; Vitinho, Maripan, Mercado, Juninho (Paulinho) e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.