Onde assistir Corinthians x Fluminense ao vivo neste domingo

Saiba o horário, os canais de transmissão e as prováveis escalações do duelo válido pelo Brasileirão

Corinthians e Fluminense medem forças neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians entra em campo sob forte pressão após ser eliminado da Conmebol Libertadores no meio de semana. No Brasileirão, o time amarga cinco derrotas consecutivas e se reaproximou da zona de rebaixamento, somando 32 pontos. O desfecho deste confronto pode ser vital para a permanência de Fernando Diniz no comando técnico durante a pausa para a Data Fifa.

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Em situação oposta, o Fluminense chega motivado por ter avançado à semifinal da competição continental. Agora, o foco da equipe dirigida por Marcão é retomar os lugares mais altos do torneio nacional. O time é o quinto colocado, com 45 pontos, e tenta se recuperar da perda de uma invencibilidade de nove jogos, quando foi superado pelo Atlético-MG utilizando a equipe reserva.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

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Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso (Lucho); Canobbio, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.