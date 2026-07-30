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BRASILEIRÃO

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo nesta quinta-feira

Times duelam nesta às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 19:10:13 Editado em 30.07.2026, 16:11:58
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Onde assistir Corinthians x Athletico-PR ao vivo nesta quinta-feira
Autor Confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação/Corinthians

Corinthians e Athletico-PR duelam nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians entra em campo com 28 pontos acumulados, figurando no meio da tabela. Sob a batuta do técnico Fernando Diniz, a equipe apresenta um aproveitamento de 60% e vive um momento de subida no torneio, vindo de uma sequência invicta de três triunfos e um empate nas rodadas recentes.

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Por sua vez, o Athletico acumula cinco partidas de invencibilidade e encerrou a rodada anterior ocupando a terceira colocação, com 36 pontos. Dono do melhor retrospecto como mandante da competição, o Furacão vem melhorando seu desempenho como visitante, vindo de vitórias fora da Arena da Baixada contra São Paulo e Remo. Em contrapartida, a equipe paranaense busca quebrar o tabu de nunca ter vencido o Alvinegro atuando na Neo Química Arena.

Onde assistir

Premiere, Record e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Pedro Milans; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Portilla e Claudinho; Leozinho, Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

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Athletico-PR Campeonato Brasileiro Corinthians Futebol transmissão ao vivo
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