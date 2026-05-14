Onde assistir Confiança x Grêmio ao vivo nesta quinta-feira (14)

Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju, em um duelo decisivo que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. A partida de volta da quinta fase ocorre após o time gaúcho ter conquistado uma vantagem considerável ao vencer o jogo de ida pelo placar de 2 a 0.

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O Confiança atravessa um período turbulento na temporada, ocupando a 18ª posição na Série C e acumulando seis partidas sem vitória. Recentemente, o clube demitiu o técnico Cláudio Caçapa após sofrer cinco derrotas em seis jogos na terceira divisão nacional, e agora tenta utilizar o fator casa na Copa do Brasil para buscar uma reação e recalcular sua rota no ano.

O Grêmio também chega sob pressão após ser derrotado pelo Flamengo no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência invicta e colocou a equipe na zona de rebaixamento, em 17º lugar. Para o técnico Luís Castro, confirmar a classificação no torneio de mata-mata é visto como algo fundamental para aliviar a tensão com a torcida e evitar que os questionamentos sobre o seu trabalho aumentem.

Onde assistir

Prime Video.

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Prováveis escalações

Confiança: Rafael Pascoal; Valdir Júnior, Lucas Cunha, Mandovani, Kelvyn; Renilson, Gabriel Zeca, PK; Weriton, Iago, João Pedro. Técnico: Ricardo Resende.

Grêmio: Weverton, Gustavo Martins, Viery e Kannemann (Wagner Leonardo); Pavon, Leo Pérez, Tiaguinho (Noriega) e Caio Paulista (Pedro Gabriel); Gabriel Mec (Willian), Braithwaite e Amuzu (Enamorado). Técnico: Luís Castro.