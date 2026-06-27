Onde assistir Colômbia x Portugal ao vivo pela Copa do Mundo neste sábado

Duelo em Miami define a liderança do Grupo K no Mundial; confira todos os detalhes

Neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasília), Colômbia e Portugal medem forças em Miami, nos Estados Unidos. A partida, válida pela Copa do Mundo, definirá o primeiro colocado do Grupo K e ocorrerá simultaneamente ao confronto entre RD Congo e Uzbequistão.

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A seleção colombiana chega para a disputa na liderança da chave, ostentando 100% de aproveitamento após superar Uzbequistão e RD Congo. A equipe comandada por Néstor Lorenzo já tem sua vaga garantida no mata-mata e necessita apenas de um simples empate para confirmar o topo do grupo.

Do outro lado, Portugal busca manter o bom momento após aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Com quatro pontos somados, o time liderado por Cristiano Ronaldo já assegurou, no mínimo, a classificação como um dos melhores terceiros colocados, mas precisa obrigatoriamente de uma vitória para avançar na primeira posição da chave.

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Prováveis escalações