Onde assistir Chapecoense x Cruzeiro ao vivo neste sábado (21)
Partida válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro acontece na Arena Condá, em Chapecó
Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (21), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e marca a estreia do técnico Vinícius Bergantin diante da torcida catarinense.
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Já rebaixada, a Chapecoense apenas cumpre tabela na reta final da competição e aproveita as últimas rodadas para testar o elenco visando a disputa da Série B em 2027. O clube já iniciou a reformulação do grupo de atletas e da comissão técnica para a próxima temporada, mas lida com desfalques importantes para o duelo, como o suspenso Giovanni Augusto e os lesionados Yago Felipe, Dylan Borrero e Garcez.
Por outro lado, o Cruzeiro chega embalado por uma sequência de cinco vitórias no Brasileirão e com a vaga direta já garantida na fase de grupos da Libertadores de 2027. Com 63 pontos — três a mais que o quarto colocado Fluminense —, a equipe comandada por Artur Jorge busca confirmar a terceira colocação nesta reta final, apesar de não contar com cinco titulares por suspensão ou desgaste físico.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Chapecoense: Gabriel Werner; Kauan Faria, Victor Caetano, Eduardo Doma, Heitor e Fernando; Camilo, David e Max Alves; Bruno Tubarão e Túlio Eduardo. Técnico: Vinícius Bergantin.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues, Marquinhos e Neyser. Técnico: Artur Jorge.