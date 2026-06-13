Onde assistir Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo ao vivo neste sábado (13)
Seleção Brasileira inicia a busca pelo hexacampeonato sob o comando de Ancelotti em Nova Jersey
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela rodada de abertura do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida marca a grande estreia de Carlo Ancelotti à frente da Seleção em mundiais e dá início à caminhada pelo sonhado hexacampeonato. O grupo na primeira fase da competição conta ainda com as presenças de Escócia e Haiti.
LEIA MAIS: Brasil estreia na Copa contra o Marrocos neste sábado; veja as prováveis escalações
A Seleção Brasileira chega à competição após um ciclo de certa turbulência, marcado por quatro técnicos diferentes e um desempenho abaixo do esperado nas Eliminatórias e na Copa América. Contudo, o cenário se estabilizou com a chegada de Ancelotti, e a equipe vem embalada por vitórias contra Panamá e Egito nos amistosos preparatórios. Sem o rótulo de principal favorita, o Brasil tenta aliviar a pressão para alcançar uma final após 24 anos de jejum e superar os recentes traumas de eliminações nas quartas de final para Bélgica e Croácia. Taticamente estruturado em um 4-4-2 na fase defensiva, o time titular ainda tem espaços em disputa e sofreu a baixa de Wesley às vésperas do torneio, além do desfalque de Neymar, que está no departamento médico.
Do outro lado, o Marrocos disputa sua sétima Copa do Mundo na história. A seleção africana carrega o peso de ter sido a grande surpresa do Mundial de 2022, quando superou Portugal, tornou-se a primeira equipe do seu continente a alcançar as semifinais e só foi parada pela vice-campeã França. Para esta edição, os "Leões do Atlas" chegam sob nova direção técnica, com Mohamed Ouahbi tendo assumido o cargo em março. O elenco enfrentou desafios recentes antes da estreia, lidando com os cortes do zagueiro Nayef Aguerd e do atacante Abde Ezzalzouli, além de um susto com Mazraoui, que sofreu uma luxação no ombro em amistoso contra a Noruega, mas foi liberado para o jogo.
Onde assistir
TV Globo, SBT, sportv, CazéTV e ge tv. A transmissão na TV aberta pela Globo conta com narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior. Na TV fechada, o sportv exibe a partida com Luiz Carlos Jr., Eric Faria e Ricardinho. Na internet, a ge tv terá a narração de Jorge Iggor ao lado de Bruno Formiga e Luana Maluf.
Prováveis escalações
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e Sbaï (Talbi); Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.