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Onde assistir Brasil x Haiti pela Copa do Mundo ao vivo nesta sexta-feira (19)

Seleção Brasileira busca primeira vitória na Copa do Mundo sem Neymar contra a equipe do Haiti

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 17:21:29 Editado em 19.06.2026, 17:21:21
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Onde assistir Brasil x Haiti pela Copa do Mundo ao vivo nesta sexta-feira (19)
Autor A Seleção Brasileira chega precisando se recuperar após o empate por 1 a 1 na estreia contra o Marrocos - Foto: CBF Media Center

O Brasil entra em campo pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida contra o Haiti, considerado o azarão da chave, será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no Philadelphia Stadium, localizado na cidade da Filadélfia, nesta sexta-feira (19).

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A Seleção Brasileira chega precisando se recuperar após o empate por 1 a 1 na estreia contra o Marrocos. Após o jogo, Danilo criticou a forte ansiedade do time no primeiro tempo, destacando a necessidade de aprendizado rápido. O técnico Carlo Ancelotti fez mistério sobre os titulares, prometendo algumas mudanças que já foram passadas ao elenco. Casemiro e Ibañez são os pendurados com cartão amarelo. Neymar segue fora, realizando sua recuperação em Nova Jersey, com chances de retornar apenas contra a Escócia ou em uma eventual segunda fase.

O Haiti entra no confronto visando conquistar seu primeiro ponto na história da competição. De volta a um Mundial após 52 anos, os haitianos acumulam quatro derrotas em seus quatro jogos disputados, sendo a mais recente por 1 a 0 contra a Escócia. No entanto, a equipe finalizou 15 vezes no último duelo e confia na força aérea de Frantzdy Pierrot, artilheiro de 1,94m. O elenco também aposta em dois nomes que atuam na Premier League inglesa: Jean-Ricner Bellegarde e Wilson Isidor.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv, SBT e CazéTV.

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Escalações

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Haiti: Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Expérience; Jean-Jacques, Deedson e Bellegarde; Providence, Isidor e Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.

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