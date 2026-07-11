Onde assistir Brasil x Estados Unidos ao vivo neste domingo pela VNL

Brasil e Estados Unidos se enfrentam neste domingo (12), à 0h (horário de Brasília), em Osaka, no Japão. O confronto é válido pela terceira semana da fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) e fecha a participação da Seleção Brasileira nesta etapa inicial, carregando um peso enorme para a definição das primeiras posições e o chaveamento do mata-mata.

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A Seleção Brasileira, sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, chega embalada e forte na briga pelo topo da tabela após vencer o Japão na abertura desta terceira semana. Iniciando a rodada na vice-liderança e muito próxima de carimbar a vaga na fase final, a equipe tem uma sequência decisiva em Osaka contra Polônia, Tailândia e, por fim, as norte-americanas.

Os Estados Unidos também realizam uma campanha sólida na parte de cima da tabela e despontam como uma das principais forças do torneio, mantendo uma disputa equilibrada com as brasileiras. Na reta final em Osaka, a equipe norte-americana encara uma sequência pesada com confrontos diante de Tailândia, Polônia, Turquia e Brasil, transformando o jogo de domingo em um embate direto pelo título e pela liderança geral.

Onde assistir

SporTV 2 e VBTV.