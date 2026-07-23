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NESTA QUINTA

Onde assistir Botafogo x Vitória pelo Brasileirão ao vivo nesta quinta

O duelo terá início às 19h30, ocorrendo no Estádio Nilton Santos

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 18:35:21 Editado em 23.07.2026, 15:42:41
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Onde assistir Botafogo x Vitória pelo Brasileirão ao vivo nesta quinta
Autor O Glorioso possui atualmente 25 pontos - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Vitória entram em campo nesta quinta-feira para disputar uma partida adiada referente à 4ª rodada do Brasileirão. O duelo terá início às 19h30, ocorrendo no Estádio Nilton Santos.

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O Botafogo retorna após a pausa da Copa do Mundo impulsionado por um triunfo de 2 a 1 diante do Santos, garantido com gol decisivo nos acréscimos pelo garoto Kadir. O Glorioso possui atualmente 25 pontos.

Do outro lado, o Vitória chega confiante após superar o Vasco em confronto direto na rodada anterior. O Leão almeja superá-los para fechar o primeiro turno posicionado no G-10 do Campeonato Brasileiro — feito inédito desde 2008 —, além de tentar quebrar o jejum como visitante, somando só três pontos em nove partidas com o segundo pior retrospecto longe de casa.

Onde assistir

Premiere, Record e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Botafogo: Warleson; Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

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Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Diego Tarzia (Matheuzinho) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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