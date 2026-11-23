Botafogo e São Paulo entram em campo nesta segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

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O Botafogo atravessa seu período mais complicado na temporada. Restando três rodadas para o fim da competição, a equipe comandada por Tite ainda não afastou totalmente a ameaça de rebaixamento, somando 42 pontos — quatro acima da zona da degola. Para o confronto, o time carioca pode ter a volta de Danilo, que estava fora desde a partida contra o Remo por uma lesão muscular na coxa direita, além de Ferraresi e Domingos Andrade, ausentes diante do Corinthians por conta da logística pós-Data Fifa. Por outro lado, Jordan Barrera está fora da temporada devido a uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo.

O São Paulo também vive uma fase ruim no torneio. Depois de perder por 1 a 0 para o Fluminense no Morumbis, o time permaneceu com 44 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela, acumulando ainda um retrospecto negativo fora de casa, com apenas uma vitória conquistada em março. O técnico Dorival Júnior volta a contar com Luciano e Newton, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, além de Bobadilla, que retorna após defender o Paraguai na Data Fifa. Em contrapartida, a equipe ganha dois novos desfalques: Rafael Tolói, com lesão no adutor direito, e Artur, que pertence ao Botafogo e só poderia atuar mediante pagamento de multa — juntando-se aos lesionados Nicolas, Buta, Domingos Duarte, Marcos Antonio e Sabino.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves (Lucas Monzón) e Alex Telles; Domingos Andrade (Edenilson) e Danilo; Ziyech (Medina), Montoro e Matheus Martins; Tiquinho Soares (Arthur Cabral). Técnico: Tite.

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osório; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho), Lucas e Iago; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.