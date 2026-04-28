Onde assistir Botafogo x Independiente Petrolero ao vivo

O Botafogo recebe o Independiente Petrolero, da Bolívia, nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde o Glorioso busca consolidar sua posição na liderança da chave.

O Botafogo atravessa um momento positivo na competição continental. Após conquistar uma vitória importante sobre o Racing, na Argentina, com um gol decisivo de Danilo nos acréscimos, a equipe alvinegra assumiu a ponta do Grupo E. Agora, o objetivo é aproveitar o fator casa para somar três pontos e manter a liderança isolada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o Independiente Petrolero vive situação oposta e ainda busca seus primeiros pontos no torneio. A equipe boliviana, comandada pelo brasileiro Thiago Leitão, sofreu derrotas nas duas primeiras rodadas diante de Racing e Caracas, tendo marcado apenas um gol até o momento. Apesar do início difícil na Sul-Americana, o time vem de dois triunfos no campeonato nacional e tenta surpreender fora de casa.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

Botafogo: Neto; Vitinho (Ponte), Ferraresi, Barboza (Bastos) e Alex Telles; Allan (Medina), Danilo e Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Independiente Petrolero: Gutiérrez; Saúl Torres, Palma, Montenegro e Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Rojas e Willie; Rudy Cardozo, Villavicencio e Jonathan Cristaldo. Técnico: Thiago Leitão.







