Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
SUL-AMERICANA

Onde assistir Bolívar x São Paulo ao vivo nesta terça-feira (11)

Em duelo de ida das oitavas da Sul-Americana, times duelam em La Paz visando vantagem para o jogo de volta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Onde assistir Bolívar x São Paulo ao vivo nesta terça-feira (11)
Autor São Paulo atravessa seu período mais complicado na temporada - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Bolívar e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, localizado em La Paz, na Bolívia. O confronto é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

📰 LEIA MAIS: Copa do Brasil terá três clássicos nas quartas de final; veja os confrontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe do Bolívar vive uma boa fase na competição e na temporada. O clube figura na vice-liderança do Campeonato Boliviano somando 27 pontos em 14 partidas, ficando atrás somente do Always Ready, que possui 33. Na fase de playoffs do torneio continental, os bolivianos eliminaram o Grêmio com dois triunfos: 3 a 2 na condição de mandante e 1 a 0 fora de casa.

Em contrapartida, o São Paulo atravessa seu período mais complicado na temporada. O triunfo mais recente da equipe ocorreu na própria Sul-Americana, diante do Boston River, sendo que a última vitória contra um clube do Brasil aconteceu no dia 25 de abril, diante do Mirassol. Em razão dessa sequência negativa, o time caiu na classificação do Brasileirão e ocupa a 12ª posição, com 26 pontos, ficando a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento.

Onde assistir

SBT e Disney+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Escalações

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Sabino (Domingos Duarte) e Iago; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bolívar Copa Sul-Americana Esporte Futebol São Paulo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV