Onde assistir Bolívar x São Paulo ao vivo nesta terça-feira (11)
Em duelo de ida das oitavas da Sul-Americana, times duelam em La Paz visando vantagem para o jogo de volta
Bolívar e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, localizado em La Paz, na Bolívia. O confronto é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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A equipe do Bolívar vive uma boa fase na competição e na temporada. O clube figura na vice-liderança do Campeonato Boliviano somando 27 pontos em 14 partidas, ficando atrás somente do Always Ready, que possui 33. Na fase de playoffs do torneio continental, os bolivianos eliminaram o Grêmio com dois triunfos: 3 a 2 na condição de mandante e 1 a 0 fora de casa.
Em contrapartida, o São Paulo atravessa seu período mais complicado na temporada. O triunfo mais recente da equipe ocorreu na própria Sul-Americana, diante do Boston River, sendo que a última vitória contra um clube do Brasil aconteceu no dia 25 de abril, diante do Mirassol. Em razão dessa sequência negativa, o time caiu na classificação do Brasileirão e ocupa a 12ª posição, com 26 pontos, ficando a quatro pontos de distância da zona de rebaixamento.
Onde assistir
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Escalações
Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Sabino (Domingos Duarte) e Iago; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.