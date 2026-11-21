Onde assistir Bahia x Coritiba ao vivo neste sábado
Saiba detalhes, escalações e onde acompanhar o duelo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia e Coritiba entram em campo neste sábado, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Acelen Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como atração extra para a torcida local, a partida contará com a presença do técnico Pep Guardiola, embaixador do Grupo City, que estará no estádio acompanhando o duelo.
O Tricolor de Aço chega para o embate após amargar dois tropeços consecutivos como visitante, diante de Cruzeiro e Grêmio. Atualmente na sexta colocação com 54 pontos, o time busca se recuperar apostando no bom rendimento em seus domínios (58,8% de aproveitamento) para seguir firme na disputa por uma vaga na Libertadores.
Do outro lado, o Coxa vive um cenário delicado após sofrer duas derrotas nos acréscimos para o Internacional (fora) e Santos (em casa). Na 13ª posição com 42 pontos, a equipe paranaense está a quatro pontos da zona de rebaixamento e precisa vencer para garantir sua permanência na elite de 2027, já que terá pedreiras contra Flamengo e Palmeiras nas rodadas finais.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações-
Bahia: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Bruno Melo (Maicon) e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebas Gómez, Vini Paulista (Ocampo) e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Guila Bossle (interino).