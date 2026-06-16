Onde assistir Áustria x Jordânia de terça para quarta-feira pela Copa 2026
Áustria e Jordânia estreiam pelo Grupo J da Copa do Mundo 2026 na cidade de Santa Clara, nos EUA
Áustria e Jordânia entram em campo na madrugada de terça para quarta-feira, à 1h (pelo horário de Brasília), na cidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. O duelo compõe a rodada inaugural do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, chave que conta ainda com a partida entre Argentina e Argélia, marcada para as 22h da própria terça-feira.
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A seleção austríaca chega ao Mundial com um retrospecto sólido, somando apenas um revés e um empate nos oito compromissos das Eliminatórias Europeias. Em um grupo sem grandes sustos, foi superada apenas pela Romênia e ficou na igualdade com a Bósnia na rodada derradeira. O time do técnico Ralf Rangnick venceu os três testes amistosos realizados neste ano contra Gana, Coreia do Sul e Tunísia, balançando as redes sete vezes e sendo vazado somente uma. Para o jogo, a presença do zagueiro e principal craque David Alaba é incerta, pois o atleta está na relação de lesionados da Fifa. Outra baixa recente foi o meia Christoph Baumgartner, que lesionou a coxa durante o aquecimento do último amistoso. Ofensivamente, o time aposta no centroavante Arnautovic e nas jogadas de Sabitzer caindo pelo lado esquerdo.
A Jordânia, por sua vez, debuta de forma inédita em uma edição de Copa do Mundo. A vaga foi assegurada na penúltima rodada da terceira fase classificatória da Ásia, ao bater Omã por 3 a 0, finalizando seu trajeto com quatro triunfos, quatro igualdades e duas derrotas. O elenco atual forma a geração de maior prestígio da história do país, responsável também pela melhor campanha jordaniana na Copa da Ásia em 2024, quando sagrou-se vice-campeã após perder a decisão por 3 a 1 para o Catar. O comandante Jamal Sellami deve conservar a característica reativa e de contra-ataques do time, utilizando provavelmente o esquema 3-4-3 para explorar a velocidade de Al-Tamari assim que retomar a posse de bola.
Onde assistir
Globo, ge e sportv.
Escalações
Áustria: Alexander Schlager; Laimer, Alaba, Lienhart e Mwene; Seiwald e Xaver Schlager; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Jordânia: Abulaila; Al-Arab, Nasib e Obaid; Haddad, Al-Rashdan, Al -Rawabdeh e Abu Taha; Al-Tamari, Olwan e Odeh Fakhoury. Técnico: Jamal Sellami.