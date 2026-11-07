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Onde assistir Atlético Mineiro x Grêmio ao vivo neste sábado (07)

Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil define quem avança para a grande decisão do torneio nacional

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Atlético Mineiro x Grêmio ao vivo neste sábado (07)
Autor O Grêmio entra em campo precisando administrar o 2 a 0 construído dentro de casa - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (7), às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, com o Tricolor Gaúcho defendendo a vantagem de dois gols conquistada no confronto de ida.

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O Grêmio entra em campo precisando administrar o 2 a 0 construído dentro de casa. A equipe vive um momento complicado na temporada, ocupando a 18ª colocação no Brasileirão e lutando contra o rebaixamento. Apesar da situação delicada, o time vem ganhando força na Copa do Brasil: após golear o Confiança por 5 a 0 no agregado, eliminar o Mirassol nas oitavas e passar pelo maior rival Internacional nas quartas de final, o clube gaúcho busca carimbar a vaga na decisão.

Por sua vez, o Atlético Mineiro conta com o apoio de sua torcida para tentar reverter o placar adverso e buscar uma vitória por no mínimo dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. O Galo chega para a decisão pressionado por uma sequência de resultados negativos no Brasileirão, onde ocupa a 7ª posição, além de ter a final da Copa Sul-Americana pela frente. Na trajetória da Copa do Brasil, a equipe mineira avançou nos pênaltis contra o Ceará, eliminou o Juventude nas oitavas e passou pelo rival Cruzeiro nas quartas.

Onde assistir

SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

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Escalações

Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco e Maycon; Cuello, Bernard e Victor Hugo. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Atlético Mineiro Copa do Brasil futebol ao vivo Grêmio semifinal
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