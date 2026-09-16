Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo nesta quarta-feira (16)

Galo precisa reverter desvantagem de dois gols contra o Peixe para ir à semifinal da Sul-Americana

Atlético-MG e Santos medem forças nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, no confronto de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu o primeiro encontro na Vila Belmiro por 2 a 0, a equipe paulista pode ser derrotada por até um gol de diferença para garantir a classificação. Para passar direto, o time mineiro necessita de um triunfo por três ou mais gols de vantagem, sendo que uma vitória por exatos dois gols de saldo levará a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

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Após o revés no jogo de ida, o Galo conseguiu se reabilitar ao bater o Fluminense por 3 a 1 no último fim de semana, sob seus domínios, pelo Campeonato Brasileiro. Atuando como mandante neste ano de 2026, a equipe alvinegra soma apenas uma derrota em 24 partidas, acumulando também 13 triunfos e 10 empates. Eliminar o rival paulista é considerado o maior desafio da história da equipe em sua arena. Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez garantiu força máxima, tendo poupado Lodi e Maycon no fim de semana. Contudo, há dúvida no meio-campo entre Castaño e Alan Franco, além de desfalques confirmados por lesão: Everson, Ruan Tressoldi, Thiago Borbas e Victor Hugo. Bernard é o único pendurado.

Do outro lado, o Santos chega embalado por uma sequência invicta de cinco partidas, com quatro vitórias e um empate na temporada. No compromisso mais recente, a equipe derrotou o Cruzeiro, mantendo a recuperação no Brasileirão. Como visitante neste segundo semestre, o retrospecto também é positivo: cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jogos. O treinador Cuca tem o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, recuperado de dores, embora deva iniciar no banco, e do atacante Rony, que cumpriu suspensão na ida e pode ser titular. Em contrapartida, Neymar, Barreal e Vinícius Lira seguem lesionados, enquanto Gabriel Menino fica de fora por pertencer ao próprio Atlético. Luan Peres e Gustavo Henrique estão pendurados.

Onde assistir

A partida será transmitida pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño (Alan Franco), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.