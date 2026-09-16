Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
COPA SUL-AMERICANA

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo nesta quarta-feira (16)

Galo precisa reverter desvantagem de dois gols contra o Peixe para ir à semifinal da Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo nesta quarta-feira (16)
Autor O Santos chega embalado por uma sequência invicta de cinco partidas, com quatro vitórias e um empate na temporada - Foto: Raul Baretta/Santos

Atlético-MG e Santos medem forças nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, no confronto de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu o primeiro encontro na Vila Belmiro por 2 a 0, a equipe paulista pode ser derrotada por até um gol de diferença para garantir a classificação. Para passar direto, o time mineiro necessita de um triunfo por três ou mais gols de vantagem, sendo que uma vitória por exatos dois gols de saldo levará a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis.

LEIA MAIS: Buracos na Avenida Brasil preocupam motoristas e aumentam risco de acidentes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o revés no jogo de ida, o Galo conseguiu se reabilitar ao bater o Fluminense por 3 a 1 no último fim de semana, sob seus domínios, pelo Campeonato Brasileiro. Atuando como mandante neste ano de 2026, a equipe alvinegra soma apenas uma derrota em 24 partidas, acumulando também 13 triunfos e 10 empates. Eliminar o rival paulista é considerado o maior desafio da história da equipe em sua arena. Para o duelo, o técnico Eduardo Domínguez garantiu força máxima, tendo poupado Lodi e Maycon no fim de semana. Contudo, há dúvida no meio-campo entre Castaño e Alan Franco, além de desfalques confirmados por lesão: Everson, Ruan Tressoldi, Thiago Borbas e Victor Hugo. Bernard é o único pendurado.

Do outro lado, o Santos chega embalado por uma sequência invicta de cinco partidas, com quatro vitórias e um empate na temporada. No compromisso mais recente, a equipe derrotou o Cruzeiro, mantendo a recuperação no Brasileirão. Como visitante neste segundo semestre, o retrospecto também é positivo: cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jogos. O treinador Cuca tem o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, recuperado de dores, embora deva iniciar no banco, e do atacante Rony, que cumpriu suspensão na ida e pode ser titular. Em contrapartida, Neymar, Barreal e Vinícius Lira seguem lesionados, enquanto Gabriel Menino fica de fora por pertencer ao próprio Atlético. Luan Peres e Gustavo Henrique estão pendurados.

Onde assistir

A partida será transmitida pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño (Alan Franco), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atlético-MG Copa Sul-Americana Futebol Santos transmissão ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV