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DUELO DE VOLTA

Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo nesta terça-feira

A vaga na semifinal da Copa do Brasil será definida no clássico em Belo Horizonte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo nesta terça-feira
Autor O Atlético-MG acumula 13 partidas de invencibilidade - Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro medem forças nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, no confronto de volta que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O duelo de ida terminou empatado em 1 a 1, o que deixa a disputa totalmente aberta: quem vencer garante a classificação, enquanto um novo empate levará a decisão para as cobranças de pênaltis.

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Em excelente fase na temporada, o Atlético-MG acumula 13 partidas de invencibilidade e chega para o clássico com a confiança em alta. No último compromisso pelo Brasileirão, o Galo utilizou uma equipe reserva e superou o Vitória por 2 a 1, alcançando a sétima colocação com 36 pontos. O retrospecto na Arena MRV em fases eliminatórias também é animador para os donos da casa, que avançaram de fase em 10 oportunidades e foram eliminados apenas duas vezes na nova casa.

O Cruzeiro tenta reabilitar seu desempenho após ser derrotado por 3 a 1 pelo Vasco pelo Campeonato Brasileiro, partida em que atuou com uma formação alternativa. Sem vencer há dois jogos, a equipe celeste aposta em um retrospecto favorável no estádio do rival para surpreender: ao lado do Flamengo, a Raposa é a única equipe que conseguiu derrotar o Atlético-MG na Arena MRV e eliminá-lo em um confronto de mata-mata.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Gabriel Delfim (Everson); Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Lodi; Castaño, Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Matheus Henrique) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Atlético-MG Copa do Brasil cruzeiro Futebol jogo ao vivo
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