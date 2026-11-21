Atlético-MG e Boca Juniors decidem neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), o título da Copa Sul-Americana de 2026 no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, com premiação de US$ 10 milhões ao campeão e US$ 2,5 milhões ao vice.

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O Atlético chega à final sob pressão após sete jogos sem vencer (cinco derrotas e dois empates), em meio a lesões e desfalques, buscando a vaga na Libertadores de 2027 e o fim dos vices continentais de 2024 e 2025.

O Boca Juniors atravessa grande fase com seis vitórias seguidas, título recente da Liga Argentina e apenas uma derrota nas últimas 24 partidas, tentando encerrar um jejum de 18 anos sem conquistas internacionais desde a Recopa Sul-Americana de 2008.

Onde assistir

ESPN, Disney+, SBT e Paramount+.

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Escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael (Léo Duarte), Vitão, Ruan e Lodi; Castaño, Igor Gomes (Alexsander) e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra (Borbas). Técnico: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco (Tomás Aranda), Sebastián Villa e Miguel Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.