Partida na Arena da Baixada é válida pela 36ª rodada do campeonato e pode definir o rebaixamento do Remo

Athletico e Remo medem forças neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Athletico enfrenta o seu momento mais delicado na competição, vindo de uma sequência de cinco rodadas sem vencer, com um empate e quatro derrotas. Mesmo com a fase ruim, o Furacão continua no G6, com 54 pontos. Para o jogo, a equipe conta com as voltas dos zagueiros Arthur Dias e Dantas, além do possível retorno de Luiz Gustavo. Viveros, suspenso, Claudinho e Terán são desfalques.

O Remo entra em campo com grandes chances de cair para a Série B, já que qualquer resultado diferente da vitória decreta o rebaixamento. Mesmo vencendo, o time ainda dependerá de tropeços de Corinthians, Vitória e Mirassol. Apesar de ter batido a Chapecoense por 2 a 0 na rodada passada, a situação pouco mudou na tabela, e o discurso interno é de fazer uma reta final honrosa. Picco, suspenso, é baixa e deve ser substituído por Edson Fernando, enquanto Matheus Felipe segue lesionado.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Athletico: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo (Felipinho), Jadson, Zapelli (Leozinho) e Esquivel; Mendoza e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo (Marllon), Tchamba, Marlon (Mayk); Zé Welison, Edson Fernando e Patrick; Jajá, David Braga e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.