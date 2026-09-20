Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo neste domingo

Confira horário, transmissão e as prováveis escalações do duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão

Athletico-PR e Bahia medem forças neste domingo, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. A partida integra a programação da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três compromissos, o Furacão busca evitar o seu maior jejum de vitórias na atual edição do torneio nacional. A equipe paranaense vem de um empate por 3 a 3 no clássico contra o Coritiba e faz um jogo direto na briga por uma vaga no G4.

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Do outro lado, o Bahia ostenta a maior invencibilidade do Brasileirão no momento, acumulando 11 partidas sem derrotas. Em sua última apresentação, o Esquadrão venceu o Remo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Longe de seus domínios, o time baiano não perde há cinco jogos consecutivos, retrospecto que o coloca como o terceiro melhor visitante da Série A.

Onde assistir

Premiere.

Escalações

Athletico: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e Esquivel; Mendoza, Leozinho e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

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Bahia: Ronaldo; Marcos Victor [Roman Gomez], David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick [Jean Lucas] e Rodrigo Nestor; Ademir [Kauê Furquim], Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.