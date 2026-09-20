Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
BRASILEIRÃO

Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo neste domingo

Confira horário, transmissão e as prováveis escalações do duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Onde assistir Athletico-PR x Bahia ao vivo neste domingo
Autor O jogo acontece na Arena da Baixada, em Curitiba - Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Athletico-PR e Bahia medem forças neste domingo, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. A partida integra a programação da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três compromissos, o Furacão busca evitar o seu maior jejum de vitórias na atual edição do torneio nacional. A equipe paranaense vem de um empate por 3 a 3 no clássico contra o Coritiba e faz um jogo direto na briga por uma vaga no G4.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do outro lado, o Bahia ostenta a maior invencibilidade do Brasileirão no momento, acumulando 11 partidas sem derrotas. Em sua última apresentação, o Esquadrão venceu o Remo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Longe de seus domínios, o time baiano não perde há cinco jogos consecutivos, retrospecto que o coloca como o terceiro melhor visitante da Série A.

Onde assistir

Premiere.

Escalações

Athletico: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e Esquivel; Mendoza, Leozinho e Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor [Roman Gomez], David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick [Jean Lucas] e Rodrigo Nestor; Ademir [Kauê Furquim], Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Athletico-PR bahia Campeonato Brasileiro escalacões futebol ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV