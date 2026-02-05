Onde assistir ao vivo Vasco x Chapecoense pelo Brasileirão nesta quinta
O confronto é válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição nacional
Nesta quinta-feira, às 20h, o Vasco recebe a Chapecoense no Estádio de São Januário. O confronto é válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição nacional.
O Cruzmaltino busca recuperação após estrear no torneio com uma derrota diante do Mirassol, fora de casa. Em seu último compromisso, válido pelo Campeonato Carioca na segunda-feira, o técnico Fernando Diniz optou por poupar parte dos titulares no empate sem gols contra o Madureira, visando priorizar o condicionamento do elenco para a Série A.
A Chapecoense chega embalada por uma sequência positiva, tendo vencido o Santos na rodada de abertura do Brasileirão e superado o Criciúma no jogo de ida das quartas de final do Catarinense. Sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, o time catarinense apresenta um ataque eficiente e defesa sólida, somando 12 gols feitos e apenas três sofridos nas últimas três exibições.
Onde assistir
Ao vivo no Amazon Prime.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andres Gomez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner (ou Johan Rojas). Técnico: Fernando Diniz.
Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho, Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.