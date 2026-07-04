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Onde assistir amistoso entre Grêmio x Chapecoense ao vivo neste sábado

Amistoso preparatório durante a paralisação para a Copa do Mundo será realizado no Mato Grosso

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 18:30:01 Editado em 04.07.2026, 09:37:15
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Onde assistir amistoso entre Grêmio x Chapecoense ao vivo neste sábado
Autor Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Neste sábado, às 19h, Grêmio e Chapecoense entram em campo para uma partida amistosa que serve de preparação para o retorno da temporada. O duelo será realizado no Estádio Gigante do Norte, localizado na cidade de Sinop, no Mato Grosso.

Pelo lado do Grêmio, este representa o segundo teste do clube durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. No sábado passado, a equipe superou o Cascavel com uma vitória de virada por 2 a 1. Antes de retomar os jogos oficiais, o time gaúcho ainda tem um amistoso agendado contra o Cruzeiro no próximo domingo. O técnico Luís Castro deve ter os retornos de Braithwaite, Villasanti e Luis Eduardo, mas não poderá contar com Marlon (lesionado), além de Tetê e Tiaguinho (preservados).

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📰 LEIA MAIS: Oitavas de final da Copa do Mundo começam neste sábado com dois jogos

Já a Chapecoense fará o seu primeiro amistoso nesta paralisação do Mundial. O treinador Rafael Lacerda, que comandou o time apenas nas finais da Copa Sul-Sudeste, aproveitou mais de duas semanas de treinamentos antes deste desafio contra um adversário da primeira divisão nacional. Depois de encarar os gaúchos, o Verdão do Oeste viaja até o Paraná no dia 10 para jogar contra o Coritiba, no Couto Pereira. Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Victor Caetano e Rafael Carvalheira desfalcam o time por estarem no departamento médico, e Camilo é baixa por questões contratuais.

Onde assistir

Transmissão ao vivo pelo YouTube nos canais Gaúcha Esportes e GrêmioTV.

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Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Nardoni e Mec; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Chapecoense: Anderson, Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria, Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor (Balieiro), Max; Ênio, Marcinho e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

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