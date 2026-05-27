Oklahoma City Thunder supera os Spurs e abre 3 a 2 nas finais da Conferência Oeste da NBA

O Oklahoma City Thunder deu um importante passo para voltar às finais da NBA ao derrotar o San Antonio Spurs por 127 a 114, na noite desta terça-feira, em jogo válido pelos playoffs finais da Conferência Oeste da NBA. A equipe fez valer o seu mando de quadra no Paycom Center e agora lidera a disputa por 3 a 2, ficando a uma vitória de avançar à disputa do título.

O próximo confronto, que pode definir o duelo entre as duas equipes acontece nesta quinta-feira, mas em outro palco: o Frost Bank Center, onde o San Antonio Spurs vai precisar vencer o jogo 6 para forçar a última partida.

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Em quadra, o destaque ficou por conta de Shai Gilgeous-Alexander. Após um começo difícil, quando errou os seus quatro primeiros arremessos, o ala-armador conseguiu se encontrar na partida e liderou uma sólida vitória para sua equipe ao assinalar 32 pontos e contribuir ainda com nove assistências.

"Simplesmente jogamos o nosso jogo e conseguimos nos impor em quadra e definitivamente, tivemos uma atuação muito melhor comparada a última partida. Precisamos manter esse ritmo", declarou o cestinha do confronto.

A exibição foi comemorada principalmente pelo treinador Mark Daigneault. No último compromisso, com uma atuação bem abaixo do esperado, o Thunder marcou apenas 82 pontos na derrota para os Spurs, válida pelo jogo 4. A resposta dada pelos atletas, contagiou o comandante da equipe.

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"Obviamente, jogamos muito melhor, tanto em termos de processo quanto de resultado. É uma série de playoffs. Se você analisar qualquer série de playoffs que chegue a pelo menos seis jogos, haverá alguns jogos difíceis. Este time faz um ótimo trabalho ao voltar no dia seguinte de forma neutra, absorvendo as lições aprendidas, aplicando-as daqui para frente e buscando a próxima oportunidade", afirmou. Castle

Pelo lado dos Spurs, Stephen Castle terminou o duelo como o maior pontuador: 24 pontos. Para Mitch Johnson, o time precisar de alguns ajustes para o jogo 6. "Criamos boas oportunidades, mas também perdemos

Muitos arremessos livres e temos de melhorar", afirmou o treinador.