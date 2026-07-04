Oitavas de final da Copa do Mundo começam neste sábado com dois jogos

França entra em campo como favorita diante do Paraguai, enquanto Marrocos e Canadá medem forças em jogo equilibrado

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começam neste sábado (04), com duas partidas eliminatórias que prometem agitar a disputa pelo título mundial. A programação do dia define os dois primeiros classificados para as quartas de final em confrontos marcados para a tarde e a noite no horário de Brasília.

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A abertura da fase decisiva acontece às 14h, com o duelo entre Canadá e Marrocos. Ambas as seleções buscam consolidar suas campanhas de destaque e avançar na competição.

Foto: Divulgação/Fifa Foto: Divulgação/Fifa

Mais tarde, às 18h, o clássico intercontinental entre Paraguai e França, em um confronto que coloca frente a frente a tradição dos sul-americanos e o forte elenco dos franceses.