Odair vai saber no treino de sexta-feira se poderá contar com Marcos Leonardo contra Cruzeiro

O técnico Odair Hellmann ainda não sabe se poderá contar com Marcos Leonardo para a partida contra o Cruzeiro, sábado, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações da assessoria do clube, o jogador não foi a campo no CT Rei Pelé, nesta quinta-feira, e passou o período na academia, utilizando os aparelhos.

Com febre e dores no corpo, Marcos Leonardo não atuou na partida contra o Newell's Old Boys, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, em Rosário, na Argentina.

Marcos Leonardo não é o único problema de Odair. O zagueiro Eduardo Bauermann e o volante Dodi, suspensos, não jogam em Minas Gerais. O atacante Soteldo e o meia Luan Dias, que se recuperam de lesão, também devem ficar de fora da partida.

Uma escalação provável do Santos para encarar o Cruzeiro: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim (Maicon) e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho (Sandry) e Lucas Lima; Mendoza, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo (Deivid).

O Santos está na 11ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos. O time soma uma vitória, um empate e uma derrota. Marcou três gols e sofreu outros três.