Odair Hellmann promete Santos 'driblador, vertical e rápido' na temporada 2023

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Se depender do entusiasmo e da confiança do técnico Odair Hellmann, o torcedor do Santos pode esquecer as duas últimas péssimas temporadas, quando o time correu risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e no Brasileiro. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o treinador, recém-contratado, prometeu um time forte em casa, compactado e agressivo para obter bons resultados já nos primeiros compromissos do Estadual, com início em 15 de janeiro.

continua após publicidade .

"É uma época de observação. Temos 37 jogadores, sendo cinco goleiros. Gosto de trabalhar com 28/30 atletas. Minha equipe é formada em três pilares: organização/concentração total/intensidade (velocidade no passe). E este grupo tem como característica o drible, a verticalidade e a velocidade", disse Hellmann.

Daqui a um mês na estreia do Paulistão, o novo comandante santista quer dar respostas ao torcedor, mesmo que seja o utilizado o mesmo grupo. "No Santos não tem teste, não há tempo para teste. O Paulista é mais difícil que o Carioca e o Gaúcho. Demos 100% no ano passado, mas não foi suficiente. É preciso buscar mais."

continua após publicidade .

O técnico exige que o Santos seja forte como mandante, mesmo sabendo que a partir do segundo semestre o time deverá perder a Vila Belmiro, que será submetida a reformas. "Temos de ser forte em casa. Quando vinha aqui, respeitava, sentia a dificuldade. Arrepiei quando entrei no vestiário principal. Muitos jogadores importantes passaram por aqui e temos de usar isso a nosso favor."

Ele lembrou de um fato semelhante que ocorreu em 2013. "O Inter ficou sem o Beira-Rio, fomos jogador em Caxias e sentimos dificuldades. Quando acontecer de ficarmos sem a Vila, temos de nos adaptarmos."

Hellmann aposta que, mesmo com o grupo santista ser praticamente o do ano passado. É possível realizar um bom trabalho e alcançar objetivos. "Em 2017, o Inter subiu, mas não foi campeão da Série B. No ano seguinte, com o mesmo grupo, ficamos em terceiro no Brasileiro."

continua após publicidade .

Em 2022, o Santos terminou em 13º no Paulista, fora da disputa das quartas de final, enquanto no Brasileiro a equipe acabou na 12ª colocação.

Entre os jogadores que têm à disposição, o treinador enumerou aqueles que considera com perfil para ser o 'meia de ligação', o jogador para armar a equipe. "Temos Soteldo, Pirani, Miguelito, Ivonei e Ed Carlos. O Sanchez, mais veterano, talvez também possa assumir esta função."