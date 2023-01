Odair Hellmann inicia preparação do Santos para clássico preocupado com lesões

(via Agência Estado)

A semana de preparação do Santos para o clássico com o Palmeiras, marcado para as 18h30 de sábado, começou com preocupações para o técnico Odair Hellmann, que tem recebido notícias ruins do departamento médico a cada rodada. Para encarar o rival, já sabe que não poderá contar com Rodrigo Fernández e considera difícil ter Maicon de volta a tempo.

Fernández sentiu dores na coxa direita no treino de sexta-feira, antes do empate por 1 a 1 com a Ferroviária e foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 nesta segunda-feira. Por isso, deve precisar de cerca de duas semanas para se recuperar. O uruguaio ficou de fora dos dois primeiros jogos do ano pois passou a pré-temporada realizando um trabalho de reequilíbrio muscular. Voltou contra o São Bernardo, já como titular.

Já o zagueiro Maicon foi baixa de última hora antes do jogo com o Água Santa, na quarta, e seguiu como desfalque no sábado, diante da Ferroviária. Depois do empate com o time de Araraquara, Odair disse que o defensor "provavelmente não volta" para jogar o clássico.

Há também a possibilidade de que Soteldo seja desfalque, mas a situação é menos dramática do que se imaginava. Existia o receio de que o venezuelano precisasse passar por cirurgia por causa de uma luxação no ombro, mas a possibilidade foi descartada pelo departamento médico santista. Embora a gravidade da lesão não seja das maiores, não é certo se o venezuelano estará à disposição contra o Palmeiras.

Outros nomes que serão observados com cuidado são Dodi e Carabajal, pois deixaram o jogo do final de semana com desgaste muscular. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que trata uma lombalgia desde o ano passado, ainda não retornou, assim como o meia Ed Carlos, (cirurgia no ombro) e o zagueiro Alex (lesão parcial do ligamento cruzado posterior, também não jogam).

Desde o início do Paulistão, Odair Hellmann tem sofrido com desfalques e não tem conseguido repetir as escalações de um jogo para o outro. Ainda em busca de uma formação ideal, viu o Santos mostra evolução no repertório de jogadas no sábado, apesar do empate com a Ferroviária