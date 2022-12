Odair Hellmann é liberado após covid-19 e acompanha vitória do sub-20 do Santos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após passar os últimos dias em isolamento por ter sido diagnosticado com covid-19, o técnico Odair Hellmann testou negativo e foi liberado para trabalhar no CT Rei Pelé neste sábado. Ainda sem contato com o elenco profissional do Santos, que se apresenta apenas na semana que vem para iniciar a pré-temporada, o treinador viu o time sub-20 santista vencer o Flamengo de Guarulhos por 4 a 1 em jogo treino, com gols marcados por Deivid, duas vezes, Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar.

continua após publicidade .

A equipe das categorias de base é comandada por Orlando Ribeiro, responsável pelo comando técnico do time principal na reta final da última temporada. De volta ao cargo de treinador do sub-20, ocupado por ele antes da breve passagem pelo profissional, Ribeiro prepara os Meninos da Vila para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com início marcado para o dia 4 de janeiro.

O Santos vai disputar a Copinha no Grupo 26, ao lado de Falcon, Santo André e São Raimundo. Apesar de sua tradição como clube formador, não vence o torneio desde 2014, ano em que emplacou o bicampeonato após ter sido campeão também em 2013. Na edição de 2022, chegou à final, mas foi goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras e ficou com o vice.

continua após publicidade .

Envolvido no dia a dia do time da Vila Belmiro desde que foi apresentado, Hellmann espera contar com alguns garotos que se destacarem na competição da base, mas também está participando ativamente da atuação do clube no mercado, em busca de nomes mais maduros. Nesta semana, o Santos anunciou o atacante Stiven Mendoza e o zagueiro Messias, ambos ex-Ceará, além do lateral-direito João Lucas, que estava no Cuiabá.