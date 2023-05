Odair fica entre 'juventude e experiência' para substituir Marcos Leonardo no Santos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A juventude de David Washington, de 17 anos, ou a experiência de Bruno Mezenga, 34. Esse é o dilema que o técnico Odair Hellmann precisa resolver para escolher o centroavante que vai ter a missão de ocupar o posto de Marcos Leonardo, que se apresentou nesta segunda-feira, à seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-20.

continua após publicidade .

Até aqui, a joia revelada pelo clube sai na frente se for levado em conta o número de participações no time titular. Já Bruno Mezenga entrou em campo pela última vez no empate sem gols com o Atlético-MG, na Vila Belmiro, no dia 23 de abril.

A previsão é de que o time deva ficar até dez partidas sem poder contar com a presença de Marcos Leonardo. E diante do clima de instabilidade que cerca o futebol do clube, em função da campanha irregular do Santos no Brasileiro, o escolhido para ser o homem-gol do time vai ter de saber suportar a impaciência da torcida.

continua após publicidade .

Segundo o treinador, o desempenho nos treinamentos poderá indicar o atleta que vai entrar em campo. "A mudança na movimentação dentro de campo, você consegue com os treinamentos. Temos de focar no nosso trabalho para o que os jogadores melhorem sua performance técnica", afirmou Odair.

Além dessa indefinição, Odair tem ainda um problema a resolver: lidar com os seguidos desfalques provocados por contusão. Sem conseguir engatar uma sequência de vitórias, o treinador já precisou abrir mão de peças importantes do seu setor ofensivo como Soteldo, Lucas Braga e Lucas Barbosa. "São situações que acontecem no futebol e temos de estar prontos para resolver", comentou o treinador.