Odair diz entender protestos da torcida no Santos: 'Os dois anos estão pesando'

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Odair Hellmann demonstra compreensão com as recentes exibições de insatisfação por parte da torcida do Santos. O técnico acredita que as reclamações e protestos se referem ao passado recente do time, que vem enfrentando dificuldades nas últimas temporadas. Na sua avaliação, a fraca performance apresentada nos últimos anos e os riscos que o time enfrentou, até mesmo de rebaixamento, se acumularam e estão "pesando" agora.

continua após publicidade .

"Eu entendo a tristeza do torcedor, pelos dois anos em que o Santos não conseguiu dar uma resposta técnica a sua torcida. O torcedor tem que cobrar, vaiar quando ele achar que a equipe não está produzindo. Eu, aqui dentro, vou fazer as cobranças. Os jogadores precisam cobrar entre si", comentou o treinador, após o empate por 1 a 1 com a Ferroviária, no sábado.

Odair se refere às temporadas 2021 e 2022 do Santos, quando a equipe não brigou por títulos e ainda passou sufoco, principalmente no Paulistão, com risco de queda. O momento difícil contrasta com 2020, ano em que o clube foi vice-campeão da Copa Libertadores - perdeu a final para o Palmeiras.

continua após publicidade .

Na avaliação do atual treinador santista, a insatisfação acumulada está afetando o rendimento do time nesta temporada. "Aqueles dois anos estão se refletindo aqui dentro, tanto na relação do torcedor com os jogadores quanto na intranquilidade para fazer uma partida. Isso gera barreiras de dificuldade para transpor. Acho que hoje a gente conseguiu."

Contra a Ferroviária, o Santos dominou a partida e fez uma boa apresentação no primeiro tempo. No segundo, pressionou bastante, mas não conseguiu o segundo gol. "Taticamente, a equipe foi sólida. A equipe foi coesa, compacta. Produziu um jogo de alternativas, ofensiva, pelo lado e pelo centro, finalizou 25 vezes, sete bolas ao gol. Só faltou o segundo gol para coroar a performance e a dedicação da equipe", declarou.

"E coroar o aspecto mental. Não é fácil para nenhum atleta profissional passar por uma ambiente nervoso como este e ter estabilidade para não sair do centro da organização e acabar não gerando facilidades ao adversário. Houve esse processo de maturidade. Mas não é fácil. E aí você tem de ter controle emocional para conseguir passar por tudo isso e a equipe passou (no teste)", disse Odair.

O treinador projeta outras boas atuações da equipe para mostrar serviço às arquibancadas. "Precisamos trazer o torcedor para o nosso lado. Isso faz uma diferença tremenda. Fez no jogo de hoje, empurrou a equipe. Em alguns momentos vaiou. Mas não foi por hoje. O grito não foi por hoje, foi pelo que está entalado de dois anos. Só que eu quero tirar isso aqui o mais rápido possível. Vamos tentar trabalhar para isso. Os jogadores estão entregando o máximo para que a gente consiga produzir essa performance e gerar resultado para trazer tranquilidade. Esses dois anos estão pesando muito nesta relação, peço um voto de confiança do torcedor ao nosso trabalho."