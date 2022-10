Ocon e Alonso celebram desempenho nos treinos e esperam GP emocionante no Japão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Alpine teve grande destaque positivo do treino classificatório do GP do Japão na madrugada deste sábado. Esteban Ocon largará na quinta colocação, próximo de Fernando Alonso, que atingiu o sétimo melhor tempo. Os dois pilotos revelaram satisfação com seus desempenhos no treino e passam a almejar por uma grande corrida no Circuito de Suzuka no domingo.

continua após publicidade .

"Tem sido um fim de semana bastante sólido, para ser honesto. Nós mostramos que o carro estava extremamente rápido. Não pudemos mostrar isso para todos durante Cingapura, diante de tudo o que houve, a chuva e obviamente nosso abandono", afirmou Ocon, que largará na mesma fila que Lewis Hamilton, da Mercedes.

"Retornar de tal forma é realmente a validação que nós estávamos buscando de que estamos na direção certa. Trouxemos algumas melhorias que estão funcionando. O carro estava ótimo para dirigir hoje, eu realmente aproveitei este classificatório por aqui e é ótimo estar no top 5", continuou.

continua após publicidade .

Ocon ainda disse que o objetivo será manter a Mercedes de Hamilton atrás. "Estávamos disputando com a Mercedes mais cedo neste ano, se me lembro bem, em corridas como em Jeddah. Eles foram mais rápidos que nós. Ajustamos muito o carro desde então, mas obviamente o objetivo é mantê-los atrás. Não será fácil, mas há muito para acontecer. Haverá alguma chuva também, então vamos buscar bons pontos com ambos os carros", finalizou.

Fernando Alonso também travará uma briga com a Mercedes, já que largará atrás de Hamilton e à frente de George Russell. O espanhol espera por uma corrida caótica, mas manteve a confiança de conquistar um bom resultado.

"Acho que a corrida no molhado foi mais competitiva do que no seco, mas neste também nos sentimos bem. Vamos ver se temos condições mistas, isso seria o ideal. Quanto mais caótica for a corrida, melhor para nós porque as pessoas na frente estão lutando pelo campeonato mundial, eles não podem correr muitos riscos, mas vamos ver. Estamos preparados para qualquer condição. Nosso objetivo principal será nos manter na frente das duas McLarens", completou Fernando Alonso.