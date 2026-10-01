Obras das arquibancadas de Interlagos vão custar R$ 2,6 milhões a mais aos cofres da Prefeitura

O contrato da Prefeitura de São Paulo com a Heleno & Fonseca Construtécnica S/A para a construção das novas arquibancadas A, D e OTC no Autódromo de Interlagos sofreu um reajuste de R$ 2.622.763,43, saltando de R$ 80.675.000,00 para R$ 83.297.763,43. Os novos valores foram publicados na edição desta quinta-feira, 1º, do Diário Oficial do município.

O Autódromo de Interlagos passa por reformas para ampliação de sua capacidade de público. De acordo com a Prefeitura, as novas estruturas terão capacidade total de 21.577 lugares, 9.305 a mais que na configuração anterior. Em 2025, a Fórmula 1 reuniu, em seus três dias de Grande Prêmio, 303.627 espectadores. Os setores A, D e OTC, que passam por obras, correspondem, respectivamente, às áreas da subida da reta dos boxes, ao S do Senna e à curva do Laranjinha (Orange Tree Club, por isso OTC). A obra deve ser completamente finalizada até o mês de dezembro.

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O aditamento do acordo ocorre em face de "adequações identificadas durante a execução das obras e do aperfeiçoamento nos projetos como a construção de um subsolo e o remanejamento de redes elétricas, de esgoto e de águas pluviais, entre outras. Também foram retirados do contrato serviços que deixaram de ser necessários", segundo a Prefeitura.

Assim, descontando os serviços do projeto original que acabaram não sendo necessários e somando os custos das novas demandas exigidas no percurso, a obra teve um acréscimo de cerca de R$ 2,6 milhões em relação ao valor inicial.

A inclusão de novos serviços soma R$ 12,25 milhões (alta de 15,19% em relação ao contrato original), concentrada especialmente nas arquibancadas D (aproximadamente R$ 4,4 milhões) e OTC (cerca de R$ 5,8 milhões), decorrente de gastos complementares com terraplanagem, contenções, fundação e estruturas. Em contrapartida, a economia obtida com itens suprimidos foi de R$ 9,63 milhões (redução de 11,94%), impulsionada principalmente pela dispensa de intervenções na arquibancada A.

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Valor original: R$ 80.675.000,00

Decréscimos: R$ 9.634.121,62

Acréscimos: R$ 12.256.885,05

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Valor aditado: R$ 83.297.763,43

Diferença: R$ 2.622.763,43

O aditamento foi aprovado em despacho feito pelo secretário municipal de infraestrutura urbana e obras, Marcos Monteiro. O Estadão também procurou a construtora para esclarecimentos e aguarda manifestação.

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A Fórmula 1 desembarca na capital paulista entre os dias 6 e 8 de novembro para a realização da 20ª etapa da temporada 2026.