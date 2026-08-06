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O que o Corinthians precisa fazer para se classificar na Copa do Brasil?

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
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O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), para encarar o Internacional na Neo Química Arena. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, onde o clube alvinegro precisa tirar uma boa diferença no placar agregado para se manter vivo na disputa.

No primeiro confronto, o time gaúcho fez o dever de casa e superou o adversário por 2 a 0. Matheus Bahia e Alan Patrick, em cobrança de pênalti, marcaram no estádio Beira-Rio e definiram o triunfo da equipe mandante.

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Agora, o Corinthians necessita de uma vitória por três gols de vantagem para reverter a diferença da partida de ida. Se o triunfo vier por apenas dois tentos, o duelo paulistas e gaúchos seguirá para as penalidades máximas.

Na última vez que as duas equipes se enfrentaram na Copa do Brasil, o Internacional levou a melhor e avançou na competição nacional. Em 2017, os gaúchos superaram o rival nos pênaltis e, posteriormente, pararam nas oitavas.

O classificado às quartas de final do torneio também garante o valor de R$ 4 milhões de premiação. Já o campeão, pode embolsar a quantia de R$ 96 milhões.

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CLASSIFICAÇÃO Copa do Brasil Corinthians Futebol
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