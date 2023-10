'O mais importante é que Bellingham jogue, diz Ancelotti antes de Barcelona x Real Madrid

Se Bellingham está em campo, Carlo Ancelotti está tranquilo. Às vésperas do clássico deste sábado contra o Barcelona, o treinador italiano informou, em tom de comemoração, que as dores musculares sentidas pelo meio-campista inglês no final da vitória sobre o Braga, na Liga dos Campeões, já foram extintas e, portanto, não serão empecilho.

"Para nós, o mais importante é que o Bellingham vai jogar, e eu vou escolher a melhor escalação possível", disse Ancelotti sobre o jogador de 20 anos, que já tem 11 gols e três assistências em 12 jogos na atual temporada, a sua primeira com a camisa merengue, após brilhar pelo Borussia Dortmund.

Enquanto Bellingham tem vaga garantida no time, Ancelotti tem lidado com alguns dilemas para encaixar todos os talentos à disposição em seu meio de campo. Depois de usar o volante Eduardo Camavinga como titular na vitória por 2 a 1 sobre o Braga, tende a escalar Tchouaméni na posição para o clássico. Camavinga também pode jogar na lateral esquerda, mas o treinador indicou que Mendy deve ter a preferência.

"Camavinga jogou bem, mas o Mendy tem a vantagem porque ele descansou no último jogo. É difícil para um jogador disputar a partida inteira, então aqueles que começaram no banco de reservas sabem que ainda pode contribuir", afirmou o comandante merengue.

Barcelona, com 24 pontos, e Real Madrid, com 25, se enfrentam a partir das 11h15 deste sábado, no Camp Nou, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.