O crescimento estratosférico da UpSports e novo formato em patrocínio

As apostas esportivas on-line cresceram bastante no Brasil nos últimos anos, isso porque, atualmente, é possível utilizar um celular, tablet ou computador e fazer suas apostas de qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não conheça ou não saiba o que são apostas esportivas ou bets. Uma dessas empresas começou a se destacar recentemente nesse mercado, utilizando uma proposta diferenciada e que chamou a atenção de clubes esportivos.

A empresa UpSports, reconhecida por disponibilizar um sistema de apostas esportivas on-line, está em constante crescimento e evolução, confiando em inovações.

Durante o ano de 2022, a UpSports patrocinou diversos clubes de futebol e incentivou a criação de ações juntamente com os times, iniciando um novo formato de patrocínio no mercado, aliado a criação de conteúdo e ações pontuais com os torcedores.

Atualmente, esse patrocínio diferenciado e mais completo já está em ação com o Botafogo SP. O Presidente do Conselho de Administração do Botafogo Futebol SA. destacou que esse novo conceito de patrocínio agrega bastante conteúdo de relevância para entreter torcedores e a própria mídia. O patrocínio com o clube foi iniciado em fevereiro deste ano.

Com a humanização da empresa e suas inovações, os clientes já se sentem tratados de forma mais eficiente e personalizada e, com isso, houve o crescimento de 125% nessa base durante este ano.

Felipe Avelino Dias, CEO da UpSports.BET diz que a empresa é formada por um grupo societário jovem, com uma proposta agressiva de crescimento e uma forma diferente de tratar o cliente Bet.

"Com um pouco mais de 1 ano de vida, a UpSports está fazendo a diferença no setor de apostas esportivas no Brasil, trazendo uma proposta nunca feita antes por outra empresa da área", conta Felipe, que ressalta a importância em inovar nesse mercado e em investir regionalmente no esporte em todos os níveis.

Se tornando uma empresa referência dentro do esporte, a UpSports elevou seu conceito, "substituindo jogadas" já feitas por outras empresas deste mercado e "escalando para dentro de campo" inovações no patrocínio dos clubes.

Atualmente, a plataforma de apostas esportivas se encontra atualizada e com diversas novidades.

Com toda a competência da empresa em "fazer um grande jogo" e atrair novos clientes, a UpSports está conseguindo elevar o mercado de apostas esportivas no Brasil.

Além do Botafogo SP, a UpSports patrocinará outros clubes, que serão revelados futuramente. Um desses times, bastante relevante, já se encontra em fase final de contratação.

