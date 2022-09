O crescimento das apostas esportivas no Brasil; saiba mais

Da Redação

As apostas esportivas é algo que cresceu muito nos últimos anos e vem oferecendo muitos lucros para diversas pessoas. Mas afinal, como funcionam estas apostas, muitas pessoas já fazem parte deste mercado? Veja a seguir neste artigo as principais informações.

Ao entrar na internet, seja no Google, YouTube e até mesmo nas redes sociais, você encontra facilmente diversas propagandas sobre sites de apostas online. Estas empresas encontram no Brasil um espaço muito promissor para o mundo das apostas.

Com um grande número de casas de apostas esportivas e cursos gratuitos de apostas fazendo propagandas no Brasil, é possível observar o grande número de pessoas fazendo parte do mercado. Além disso, muitas pessoas já contam com as apostas online como uma das principais fontes de investimentos.

Veja a seguir neste artigo:

O que é apostas esportivas?

As apostas esportivas cresceram no Brasil?

É legal fazer apostas esportivas no Brasil?

Apostas precisam de estratégias

Deseja iniciar neste mercado?





O que é apostas esportivas?

Assim como o próprio nome já diz, as apostas esportivas é fazer apostas em partidas de jogos.

Estas apostas podem ser em partidas de basquete, futebol, tênis e muito mais. No Brasil, é muito comum observar apostas em partidas de futebol, pois é um dos esportes mais populares no Brasil.

Mas afinal, como funcionam de fato estas apostas? Pois bem, vamos imaginar que vai ter uma partida de futebol amanhã.

Você pode apostar um determinado valor em uma ação que você acredita que irá acontecer durante esta partida. Caso o evento que você falou acontecer de fato, você ganha, se não acontecer, você perde.

Ainda, existem apostas que você pode fazer durante as partidas, estas são chamadas de trader. Muitos profissionais trabalham somente neste mercado. Mas é importante que você tenha estratégias bem definidas para se dar bem neste ambiente de apostas, principalmente no trader.

As apostas esportivas cresceram no Brasil?

Sim, as apostas esportivas cresceram no Brasil e prometem crescer cada vez mais. De acordo com estudos realizados, teve uma estimativa de que as apostas online cresceram de R$ 2 milhões no ano de 2018, para R$ 7 milhões em 2020.

As empresas estão investindo fortemente em propagandas sobre apostas e prometem alcançar muito mais pessoas, até mesmo aquelas que não entendem muito bem o mundo de apostas.





É legal fazer apostas esportivas no Brasil?

De acordo com a lei brasileira, não é permitido nenhum tipo de jogo de apostas ou de azar dentro do território nacional que contem com ponto físico. Ou seja, você não pode abrir uma casa de jogos de azar ou apostas no Brasil, você está agindo de forma ilegal e pode responder na justiça.

No entanto, quando falamos de jogos online, é permitido. Sendo assim, as empresas podem oferecer jogos online no Brasil e ter um ponto físico em um país que é permitido a casa de apostas.

Então, não é permitido abrir casas de apostas esportivas no território nacional, mas você pode contar com apostas em ambiente virtual. Como as empresas são de outros países, geralmente os valores vão para fora e não ficam para o Governo brasileiro.

Sendo assim, ao começar a investir em um site de apostas de fora do Brasil, você deve estar atento às regulamentações do local e também às leis. Isso evita que você tenha problemas futuramente.





Apostas precisam de estratégias

Muitas pessoas que não conhecem o mercado de apostas esportivas ou estão iniciando, acreditam que isso conta com muita sorte.

No entanto, quando falamos de esportes, você precisa ter em mente que suas ações não devem contar com a sorte. Mas sim conhecimento sobre os jogos, tendências, planejamento e principalmente, estratégia.

Então, podemos afirmar que você não deve contar com a sorte e sim com um bom planejamento e estudos. Um ponto importante a ser mencionado também é que você deve separar todos os meses um pequeno valor fixo para fazer apostas.

Afinal, é muito comum ver pessoas se empolgando e por fim acabar prejudicando o seu orçamento mensal com as apostas.





Deseja iniciar neste mercado?

Pois bem, se você deseja iniciar no mercado de apostas esportivas de forma inteligente, é importante que você conte com cursos e treinamentos.

Desse modo você estará preparado para iniciar no mercado de forma eficiente evitando problemas no seu setor financeiro e tendo bons lucros.

Para isso, conte com o Clube da Aposta, você pode encontrar diversos tipos de cursos, treinamentos, conhece as melhores plataformas e fica preparado para o mercado de apostas esportivas com a 188bet.

Não deixe de ter bons lucros, conte com o Clube de Aposta e aproveite todas as oportunidades para aumentar a sua renda no final do mês, fazendo o que você mais gosta.

