Núñez brilha após defender Uruguai na Copa e Liverpool vence Milan em amistoso

Com dois gols de Darwin Núñez, que defendeu o Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, o Liverpool goleou o Milan por 4 a 1, nesta sexta-feira, em partida que marcou o encerramento do torneio amistoso Supercopa de Dubai, que teve o Arsenal como campeão. A partida serviu de preparação para a sequência da temporada europeia, que será retomada ao fim do Mundial do Catar.

Com 56% de posse de bola e dez finalizações, contra apenas quatro do Milan, o Liverpool dominou o embate do início ao fim. Logo aos três minutos, em boa triangulação entre Firmino, Matip e Salah, a bola ficou com o atacante egípcio, que finalizou com categoria para abrir o placar.

O Milan até diminuiu, aos 29 minutos, em jogada individual de Saelemaekers, mas Thiago Alcântara, aos 41, voltou a colocar o time inglês à frente no placar. De fora da área, acertou um bonito chute para fazer 2 a 1. Em vantagem, o Liverpool controlou o jogo e levou boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, Darwin Nuñez começou a se destacar, após entrar no lugar de Firmino. Se não teve grande atuação com o Uruguai na Copa do Mundo, no Liverpool, pelo menos, foi um dos destaques.

Aos 37 minutos, o atacante recebeu de Bobby Clark para sair de frente para o gol e fazer o terceiro do Liverpool. O placar foi definido pelo próprio uruguaio, aos 43. Após bela assistência da direita de Doak, ele fez 4 a 1, confirmando o triunfo do time inglês.

Conforme o regulamento, independentemente do resultado, os times fazem uma disputa de pênaltis para decidir quem leva o ponto extra. O Milan venceu o Liverpool por 4 a 3.

MAIS RESULTADOS

Mais cedo, o Paris Saint-Germain venceu o Paris FC, da segunda divisão do Campeonato Francês, por 2 a 1, com gols de Mukiele e Gharbi. Sem poder contar com Messi, Neymar e Mbappém o técnico Christophe Galtier levou a campo um time alternativo, formado por jogadores reservas, alguns experientes, como Sergio Ramos, e um ataque totalmente jovem, composto por Ekitike (20 anos), Housni (17) e o próprio Gharbi (18).

Outros atletas mais destacados que jogaram foram Bernat, Renato Sanches e Verratti, escolhido como capitão para o duelo. Normalmente, esse posto fica com o zagueiro brasileiro Marquinhos, que está de folga após defender a seleção brasileira na Copa do Catar.

Mukiele foi o autor do primeiro gol, aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu uma bola perto da grande área após uma troca de passes do PSG no meio campo, arrancou até a meta e chutou no canto esquerdo do goleiro Filipovic.

Aos 7 da segunda etapa, Gharbi aproveitou uma falha da zaga rival ao rebater uma bola na grande área, levou para próximo da meia-lua e finalizou forte para as redes. O Paris FC ainda descontou com um gol contra de El Hannach nove minutos depois, mas não foi o suficiente para empatar a partida.

O PSG segue agora seu calendário de amistosos e volta a campo em 21 de dezembro, contra o Quevilly-Rouen Metópole, também da segunda divisão francesa. O próximo jogo do campeonato nacional e o primeiro oficial após a Copa será no dia 28, contra o Strasbourg, onde os comandados de Galtier buscam manter ou aumentar a vantagem de cinco pontos sobre o Lens na liderança da tabela.

LAZIO GOLEIA

Quarta colocada do Campeonato Italiano, a Lazio também esteve em campo nesta sexta-feira, em amistoso preparatório, e goleou o turco Hatayspor, por 5 a 2, com direito a gols de Vecino, Immobile, Pedro, Zaccagni e Luka Romero.