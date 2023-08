Números provam que Corinthians é dependente de Renato Augusto, seu maestro

Algo impensável há poucos meses, o Corinthians está há 11 jogos invicto na temporada. O time amadureceu, contratou jogadores, perdeu um de seus craques, Róger Guedes, se reorganizou, mas algo não mudou: a dependência do talento de Renato Augusto, maestro da equipe e um dos principais jogadores do País. Há sempre incertezas quanto ao rendimento de alguns atletas comandados por Luxemburgo, mas nunca sobre Renato Augusto. Quando está saudável, o camisa 8 lembra que é diferente dos demais e que é capaz de desequilibrar. Prova importante disso foram os dois gols sobre o São Paulo que deixaram o Corinthians em vantagem para decidir nesta quarta-feira, no Morumbi, a vaga à final da Copa do Brasil pelo empate. Ainda que tenha jogadores talentosos, como Matias Rojas, de quem se espera muito, o Corinthians é, e deve continuar sendo, dependente de Renato Augusto. Segundo Vanderlei Luxemburgo, é algo inevitável e positivo também. "Renato Augusto-dependência não é ruim, é boa (risos), mas ele não vai ser eterno", reconheceu o veterano treinador no início de seu trabalho no Parque São Jorge. Há duas semanas, Luxemburgo viu Renato Augusto botar a bola embaixo do braço e decidir um jogo difícil contra o São Paulo no momento em que o rival estava melhor em campo. Depois da partida, resumiu seu principal atleta como um "jogador diferente". "Um jogador como o Renato você não tira do jogo", lembrou ele, dando para si o crédito de ter deixado o atleta, mesmo cansado, até o fim da partida e colher os frutos disso. "Ele pode estar de bengalinha, você deixa no jogo, de repente ele decide para você. Deixa o cara dentro do jogo, daqui a pouco ele pega uma bola e decide a partida", havia justificado o técnico. Renato tem 35 anos. Os números mostram que Renato Augusto, de fato, é decisivo e que passou a ser ainda mais em 2023. Nesta temporada, ele já marcou os mesmos cinco gols do ano passado, mas precisou de muito menos jogos ao alcançar a marca em 21 partidas. Em 2022, conseguiu o feito em 42 jogos. Além disso, na atual temporada, contribuiu com seis assistências, duas a mais do que deu no ano passado. Neste ano, o Corinthians teve Renato Augusto em 24 partidas, mesmo número de duelos que ele não jogou. O desempenho cresce consideravelmente quando o meio-campista está em campo. Veja a comparação:

24 jogos 15 vitórias 7 empates 2 derrotas 72,2% de aproveitamento.

24 Jogos 6 vitórias 5 empates 13 derrotas 31,9% de aproveitamento. Aos 35 anos, Renato Augusto convive com problemas físicos desde que retornou ao futebol brasileiro, em 2021. Para tê-lo em boas condições, Luxemburgo preserva o atleta em alguns jogos e lhe tira de campo antes dos 90 minutos em outras partidas. O jogador não atuou, por exemplo, nos dois duelos das oitavas de final da sul-americana. "Minha carreira toda foi assim. Passei por muitas dificuldades e sempre consegui juntar forças, me reerguer e passar por cima de todas as dificuldades. Vai ser assim até o final", previu o meio-campista. Renato Augusto tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. O meia soma 217 jogos com a camisa corintiana, com 27 gols e três títulos: Brasileirão (2015), Paulista (2013) e Recopa (2013). Revelado nas categorias de base do Flamengo, também acumula passagens pelo Bayer Leverkusen (ALE) e Beijing Guoan (CHI). Foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e fez parte do elenco da seleção que disputou a Copa do Mundo da Rússia. Ele contou ter vivido uma "noite mágica" na Neo Química Arena diante do São Paulo. Sua expectativa é que isso se repita no Morumbi.