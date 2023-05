Nuggets eliminam Suns e vão à final do Oeste na NBA; Celtics empatam série

(via Agência Estado)

O Denver Nuggets é o primeiro finalista destes playoffs da NBA. O time do sérvio Nikola Jokic garantiu a vaga na decisão da Conferência Oeste ao fechar a série melhor de sete jogos contra o Phoenix Suns, na noite desta quinta-feira. Fora de casa, os Nuggets venceram por 125 a 100 e selaram o confronto por 4 a 2.

Agora a equipe de Denver aguarda a definição do seu adversário, na disputa para alcançar a grande final da NBA. O rival sairá do duelo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. As duas equipes vão se enfrentar pela sexta vez na noite desta sexta, na casa dos Lakers, que lideram a série por 3 a 2 e só precisam de uma vitória para selar a classificação. Se os Warriors vencerem, haverá o sétimo jogo do confronto.

Como de costume, Jokic conduziu os Nuggets. Ele obteve mais um "triple-double" na competição, desta vez de 32 pontos, 12 assistências e 10 rebotes. Jamal Murray anotou 26 pontos e Kentavious Caldwell-Pope, 21. "Quando nos defendemos, quando pegamos um rebote, quando corremos, quando fazemos o passe, acreditamos que somos o melhor time da NBA. E, hoje, mostramos isso", disse o técnico da equipe, Michael Malone.

Do outro lado da quadra, os Nuggets enfrentaram um apático Phoenix Suns, que mal reagiu ao longo do domínio dos visitantes. Cameron Payne até tentou liderar a equipe, com seus 31 pontos. Mas Kevin Durant (23 pontos) e Devin Booker (12) estiveram um pouco abaixo, o que contribuiu para a atuação avassaladora do time de Denver. e ficou devendo muito no duelo que acabou eliminado a equipe do Arizona. Chris Paul e Deandre Ayton foram desfalques, por problemas físicos.

Com o resultado, os Nuggets avançaram à final da Conferência Oeste pela primeira vez desde 2020. Já os Suns repetem a campanha da temporada passada, quando também caíram nas semifinais, diante do Dallas Mavericks. O time não alcança a final desde o ano anterior, quando esteve na grande decisão da NBA e perdeu para o Milwaukee Bucks.

CELTICS RESPIRAM

No outro jogo da noite desta quinta, o Boston Celtics reagiu ao vencer o Philadelphia 76ers por 95 a 86, na casa do rival. O resultado foi determinante para manter a série em aberto, agora empatada por 3 a 3. O desempate decisivo ficará para o domingo, na casa dos Celtics.

Num jogo de forte marcação e muitos erros, os Celtics foram liderados por Jayson Tatum, que se aproximou de um "double-double", de 19 pontos e nove rebotes, além de seis assistências. Marcus Smart ajudou com 22 pontos, sete rebotes e o mesmo número de assistências.

Pelos Sixers, que abusaram dos erros no último quarto, Joel Embiid terminou a partida com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 26 pontos e 10 rebotes. Tyrese Maxey anotou os mesmos 26 pontos, além de cinco rebotes.

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Miami Heat x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors